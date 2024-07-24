Штаб Трампа подал жалобу из-за передачи Харрис средств фонда Байдена – СМИ

Избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию из-за передачи вице-президенту Камале Харрис избирательного фонда Джо Байдена в размере 96 миллионов долларов.

Источник: Bloomberg

Детали: В штабе Трампа считают, что это является нарушением закона.

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Дэвид Уоррингтон, юрист кампании Трампа, назвал этот шаг "наглым захватом денег, что станет крупнейшим чрезмерным вкладом и самым большим нарушением в истории Федерального закона об избирательных кампаниях", говорится в жалобе, копию которой увидело агентство Bloomberg.

Вскоре после того, как Байден выбыл из гонки в воскресенье и назначил Харрис своей преемницей, она изменила название предвыборного штаба на "Харрис в президенты" и взяла на себя управление его банковскими счетами. Ее кампания заявила, что с тех пор она собрала более 100 миллионов долларов.

Юридический вопрос является новым, но многие эксперты по финансированию избирательных кампаний говорят, что такой перевод, вероятно, разрешен.

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Стив Робертс, юрист, представлявший кандидатов от Республиканской партии, сказал, что аргументом против этого было "возможно, выдача желаемого за действительное" его коллегами-республиканцами.

Кампания Харрис заявила, что жалоба не будет иметь никакого влияния на сбор средств или расходы.

Прямая речь представителя кампании Харрис Чарльза Кретчмера Лутвака: "Республиканцы могут завидовать, что демократы настроены на победу над Дональдом Трампом и его союзниками, но безосновательные судебные иски – вроде тех, которые они годами подавали, чтобы подавить голоса избирателей и украсть выборы, – только будут отвлекать их, пока мы регистрируем волонтеров, общаемся с избирателями и выигрываем эти выборы".

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