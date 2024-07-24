Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Штаб Трампа подал жалобу из-за передачи Харрис средств фонда Байдена – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 24 июля 2024, 04:10
Штаб Трампа подал жалобу из-за передачи Харрис средств фонда Байдена – СМИ

Избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию из-за передачи вице-президенту Камале Харрис избирательного фонда Джо Байдена в размере 96 миллионов долларов.

Источник: Bloomberg

Детали: В штабе Трампа считают, что это является нарушением закона.

Реклама:

Дэвид Уоррингтон, юрист кампании Трампа, назвал этот шаг "наглым захватом денег, что станет крупнейшим чрезмерным вкладом и самым большим нарушением в истории Федерального закона об избирательных кампаниях", говорится в жалобе, копию которой увидело агентство Bloomberg.

Вскоре после того, как Байден выбыл из гонки в воскресенье и назначил Харрис своей преемницей, она изменила название предвыборного штаба на "Харрис в президенты" и взяла на себя управление его банковскими счетами. Ее кампания заявила, что с тех пор она собрала более 100 миллионов долларов.

Юридический вопрос является новым, но многие эксперты по финансированию избирательных кампаний говорят, что такой перевод, вероятно, разрешен.

ВИДЕО ДНЯ

Стив Робертс, юрист, представлявший кандидатов от Республиканской партии, сказал, что аргументом против этого было "возможно, выдача желаемого за действительное" его коллегами-республиканцами.

Кампания Харрис заявила, что жалоба не будет иметь никакого влияния на сбор средств или расходы.

Прямая речь представителя кампании Харрис Чарльза Кретчмера Лутвака: "Республиканцы могут завидовать, что демократы настроены на победу над Дональдом Трампом и его союзниками, но безосновательные судебные иски – вроде тех, которые они годами подавали, чтобы подавить голоса избирателей и украсть выборы, – только будут отвлекать их, пока мы регистрируем волонтеров, общаемся с избирателями и выигрываем эти выборы".

Знать больше: Интрига возвращается: как первые дни кампании Харрис добавили драйва американским выборам.

Темы: виборыСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
виборы
Харрис: "Я знаю типаж Дональда Трампа"
Первый опрос показал преимущество Харрис над Трампом
Харрис обошла Байдена в новом опросе относительно перспектив победить Трампа
Последние новости
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: