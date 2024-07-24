Держдеп США про візит Кулеби до Китаю: Пекін повинен чути про війну напряму від України

Державний департамент США прокоментував візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю і назвав важливою безпосередню комунікацію, аби в Пекіні напряму дізнавалися про втрати та збитки від війни, розв’язаної РФ.

Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Важливо, щоби Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких вона зазнала через агресивну війну Росії".

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Деталі: Міллер нагадав, що КНР допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно-промислової бази Росії.

Пряма мова: "Ми завжди чітко заявляли, що важливо, аби кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва.

І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність".

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Деталі: Речник Держдепу також наголосив, що Сполучені Штати чітко підкреслювали це, коли спілкувалися з китайською стороною.

Пряма мова: "Я знаю, що інші члени НАТО та європейські країни також дали зрозуміти це Росії. І ми вважаємо, що в будь-який час важливо, аби будь-яка країна – і в тому числі Китай – чула (про ситуацію – ред.) напряму від України".