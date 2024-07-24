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Госдеп США о визите Кулебы в Китай: Пекин должен слышать о войне напрямую от Украины

Ольга ГлущенкоСреда, 24 июля 2024, 06:42
Госдеп США о визите Кулебы в Китай: Пекин должен слышать о войне напрямую от Украины
Мэтью Миллер, скриншот видео

Государственный департамент США прокомментировал визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай и назвал важной непосредственную коммуникацию, чтобы в Пекине напрямую узнавали о потерях и убытках от войны, развязанной РФ.

Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Важно, чтобы Китай узнал непосредственно от Украины об убытках, которые она понесла из-за агрессивной войны России".

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Детали: Миллер напомнил, что КНР помогает подпитывать боевые действия путем поддержки оборонно-промышленной базы России.

Прямая речь: "Мы всегда четко заявляли, что важно, чтобы каждая страна мира признала, что в этом конфликте есть агрессор и есть жертва.

И мы не должны относиться к двум сторонам так, будто они несут одинаковую ответственность".

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Детали: Представитель Госдепа также отметил, что Соединенные Штаты четко подчеркивали это, когда общались с китайской стороной.

Прямая речь: "Я знаю, что другие члены НАТО и европейские страны также дали понять это России. И мы считаем, что в любое время важно, чтобы любая страна – и в том числе Китай – слышала (о ситуации – ред.) напрямую от Украины".

Темы: СШАКитайКулеба Дмитрийвойна
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