Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного

Олександр Сирський з військовими на східній ділянці фронту, фото: Telegram

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що втрати російських військ на полі бою утричі перевищують втрати захисників, за його оцінками, загарбники хочуть збільшити чисельність війська на фронті до 690 тисяч осіб.

Джерело: Сирський в інтерв′ю The Guardian

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що просування російських загарбників було досягнуто приголомшливою ціною людських жертв.

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За словами Сирського, втрати Кремля "втричі" перевищують українські, а на окремих напрямках - "навіть більше". "Їхня кількість загиблих набагато більша", - підкреслив він.

Сирський протиставив свою тактику ведення бою тактиці, яку використовують загарбникик, відомі тим, що жертвують величезною кількістю піхоти, щоб виграти "100 - 200 метрів".

"Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Ми не захищаємо руїни на смерть", - сказав Сирський.

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Також Сирський вказав на те, що армія агресора з початку вторгнення зросла зі 100 до 520 тисяч, а до кінця 2024 року їхня чисельність має досягти 690 тисяч осіб.

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