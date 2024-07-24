Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного

Станіслав ПогоріловСереда, 24 липня 2024, 11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
Олександр Сирський з військовими на східній ділянці фронту, фото: Telegram

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що втрати російських військ на полі бою утричі перевищують втрати захисників, за його оцінками, загарбники хочуть збільшити чисельність війська на фронті до 690 тисяч осіб.

Джерело: Сирський в інтерв′ю The Guardian

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що просування російських загарбників було досягнуто приголомшливою ціною людських жертв.

Реклама:

За словами Сирського, втрати Кремля "втричі" перевищують українські, а на окремих напрямках - "навіть більше". "Їхня кількість загиблих набагато більша", - підкреслив він.

Сирський протиставив свою тактику ведення бою тактиці, яку використовують загарбникик, відомі тим, що жертвують величезною кількістю піхоти, щоб виграти "100 - 200 метрів".

"Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Ми не захищаємо руїни на смерть", - сказав Сирський.

ВІДЕО ДНЯ

Також Сирський вказав на те, що армія агресора з початку вторгнення зросла зі 100 до 520 тисяч, а до кінця 2024 року їхня чисельність має досягти 690 тисяч осіб.

Що було раніше:

  • У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових.
  • За даними Генштабу ЗСУ, з початку війни втрати російської армії склали понад 570 тисяч осіб.

Теми: Сирськийвтрати у війніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
Сирський
Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
Сирський розповів, як зупинити росіян, які переважають чисельно
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: