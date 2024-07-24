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Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному

Станислав ПогориловСреда, 24 июля 2024, 11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
Александр Сырский с военными на восточном участке фронта, фото: Telegram

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что потери российских войск на поле боя втрое превышают потери защитников, по его оценкам, захватчики хотят увеличить численность войска на фронте до 690 тысяч человек.

Источник: Сырский в интервью The Guardian

Детали: Главнокомандующий ВСУ отметил, что продвижение российских захватчиков было достигнуто потрясающей ценой человеческих жертв.

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По словам Сирского, потери Кремля "втрое" превышают украинские, а на отдельных направлениях - "даже больше". "Их количество погибших намного больше", - подчеркнул он.

Сырский противопоставил свою тактику ведения боя тактике, которую используют захватчики, известные тем, что жертвуют огромным количеством пехоты, чтобы выиграть "100 - 200 метров".

"Для нас очень важно сохранить жизни наших солдат. Мы не защищаем руины на смерть", - сказал Сырский.

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Также Сырский указал на то, что армия агрессора с начала вторжения выросла со 100 до 520 тысяч, а к концу 2024 года их численность должна достичь 690 тысяч человек.

Что предшествовало:

  • В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что во время полномасштабного вторжения России погибли 31 тысяча украинских военных.
  • По данным Генштаба ВСУ, с начала войны потери российской армии составили более 570 тысяч человек.

Темы: Сырскийпотери в войнеРосcия
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