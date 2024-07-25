Ворог завдає ударів по Харкову
Четвер, 25 липня 2024, 00:06
У ніч на четвер у Харкові пролунав вибух.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, "Суспільне"
Дослівно Синєгубов: "Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях".
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Деталі: За інформаціюєю місцевих кореспондентів, у Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста.
Що передувало:
- У середу російські війська кілька разів атакували Харків. Останній удар стався ближче до вечора. Окупанти скинули керовану авіаційну бомбу майже на центр міста.
- Згодом стало відомо, що російські війська вперше використали касетний "Іскандер" під час удару по промисловому об'єкту в Харкові вдень 24 липня.