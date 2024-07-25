Ворог завдає ударів по Харкову

У ніч на четвер у Харкові пролунав вибух.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, "Суспільне"

Дослівно Синєгубов: "Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях".

Реклама:

Деталі: За інформаціюєю місцевих кореспондентів, у Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста.

Що передувало: