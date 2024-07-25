Враг наносит удары по Харькову
Четверг, 25 июля 2024, 00:06
В ночь на четверг в Харькове прогремел взрыв.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, "Суспільне"
Дословно Синегубов: "Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях".
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Детали: По информации местных корреспондентов, в Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города.
Напомним:
- В среду российские войска несколько раз атаковали Харьков. Последний удар произошел ближе к вечеру. Оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу почти на центр города.
- Российские войска впервые использовали кассетный "Искандер" во время удара по промышленному объекту в Харькове днем 24 июля.