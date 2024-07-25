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Враг наносит удары по Харькову

Алена ИвашкивЧетверг, 25 июля 2024, 00:06
Враг наносит удары по Харькову
Фото: Дмитрий Ларин, УП

В ночь на четверг в Харькове прогремел взрыв.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, "Суспільне"

Дословно Синегубов: "Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях".

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Детали: По информации местных корреспондентов, в Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города.

Напомним:

Темы: Харьковобстрел
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