Росіяни другу ніч поспіль атакували Ізмаїльський район: є пошкодження та постраждалі

Російські війська вночі 25 липня атакували "Шахедами" місто Вилкове Ізмаїльського району Одеської області, внаслідок чого постраждала портова інфраструктура, приватний будинок, 2 людини зазнали поранення.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Ізмаїльська районна державна адміністрація, Одеська обласна прокуратура

Пряма мова Кіпера: "Ворог другу ніч поспіль вдався до обстрілу півдня Одещини. Під ударом знову Ізмаїльський район. Росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками".

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фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Деталі: Повідомляється, що росіяни запустили по місту 11 дронів "Шахед" Пошкодили портову інфраструктуру. Також уламки безпілотника впали на приватний будинок, у результаті чого постраждало літнє подружжя.

фото: Одеська обласна прокуратура

Одного з потерпілих забрали в лікарню з травмами середньої тяжкості. Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.

фото: Одеська обласна прокуратура

Що передувало: