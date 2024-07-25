Росіяни другу ніч поспіль атакували Ізмаїльський район: є пошкодження та постраждалі
Російські війська вночі 25 липня атакували "Шахедами" місто Вилкове Ізмаїльського району Одеської області, внаслідок чого постраждала портова інфраструктура, приватний будинок, 2 людини зазнали поранення.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Ізмаїльська районна державна адміністрація, Одеська обласна прокуратура
Пряма мова Кіпера: "Ворог другу ніч поспіль вдався до обстрілу півдня Одещини. Під ударом знову Ізмаїльський район. Росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками".
Деталі: Повідомляється, що росіяни запустили по місту 11 дронів "Шахед" Пошкодили портову інфраструктуру. Також уламки безпілотника впали на приватний будинок, у результаті чого постраждало літнє подружжя.
Одного з потерпілих забрали в лікарню з травмами середньої тяжкості. Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.
Що передувало:
- Вночі 25 липня росіяни атакували південь Одеської області та центральні регіони ударними БпЛА типу "Shahed", протиповітряна оборона збила 25 з 38 безпілотників.
- Вночі 24 липня росіяни атакували "Шахедами" місто Ізмаїл Одеської області, Постраждала портова інфраструктура, житловий будинок, 3 людини дістали поранення.