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Россияне вторую ночь подряд атаковали Измаильский район: есть повреждения и пострадавшие

Анастасия ПроцЧетверг, 25 июля 2024, 09:28
Россияне вторую ночь подряд атаковали Измаильский район: есть повреждения и пострадавшие
ФОТО: ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Российские войска ночью 25 июля атаковали "Шахедами" город Вилково Измаильского района Одесской области, в результате чего пострадала портовая инфраструктура, частный дом, 2 человека получили ранения.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер, Измаильская районная государственная администрацияОдесская областная прокуратура

Прямая речь Кипер: "Враг вторую ночь подряд прибегнул к обстрелам юга Одесской области. Под ударом снова Измаильский район. Россияне атаковали приграничье ударными беспилотниками".

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ФОТО: ИЗМАИЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Детали: Сообщается, что россияне запустили по городу 11 дронов "Шахед" Повредили портовую инфраструктуру. Также обломки беспилотника упали на частный дом, в результате чего пострадали пожилые супруги.

 
ФОТО: ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Одного из пострадавших забрали в больницу с травмами средней тяжести. Сейчас правоохранители фиксируют последствия обстрела.

 
ФОТО: ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

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Темы: Одесская областьбеспилотники
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