Россияне вторую ночь подряд атаковали Измаильский район: есть повреждения и пострадавшие
Российские войска ночью 25 июля атаковали "Шахедами" город Вилково Измаильского района Одесской области, в результате чего пострадала портовая инфраструктура, частный дом, 2 человека получили ранения.
Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер, Измаильская районная государственная администрация, Одесская областная прокуратура
Прямая речь Кипер: "Враг вторую ночь подряд прибегнул к обстрелам юга Одесской области. Под ударом снова Измаильский район. Россияне атаковали приграничье ударными беспилотниками".
Детали: Сообщается, что россияне запустили по городу 11 дронов "Шахед" Повредили портовую инфраструктуру. Также обломки беспилотника упали на частный дом, в результате чего пострадали пожилые супруги.
Одного из пострадавших забрали в больницу с травмами средней тяжести. Сейчас правоохранители фиксируют последствия обстрела.
Что предшествовало:
- Ночью 25 июля россияне атаковали юг Одесской области и центральные регионы ударными БпЛА типа "Shahed", противовоздушная оборона сбила 25 из 38 беспилотников.
- Ночью 24 июля россияне атаковали "Шахедами" город Измаил Одесской области, пострадала портовая инфраструктура, жилой дом, 3 человека получили ранения.