Удар РФ по гуртожитку на Чернігівщині: кількість постраждалих зросла до 15

Кількість постраждалих у результаті російської атаки по Ніжину Чернігівської області зросла до 15 людей. Гуртожиток, в який поцілили окупанти, непридатний для проживання.

Джерело: міський голова Ніжина Олександр Кодола у коментарі "Суспільному"

Деталі: За словами міського голови, всіх постраждалих одразу доставили до Ніжинської міської лікарні. Станом на 9:30 в лікарні залишається чотири людини.

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Пряма мова: "Зараз займаємось ліквідацією наслідків атаки. Сам будинок сильно постраждав. Займаємось відселенням людей. У гуртожитку проживали переживали люди пенсійного віку.

Там було 24 квартири. Будемо забивати двері, вікна. Немає в ньому ні газу, ні води, ні світла. Треба робити капітальний ремонт".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Раніше голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв, що в ніч на п'ятницю російські "Шахеди" влучили в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток у Ніжині Чернігівської області. Тоді було відомо про одного постраждалого.

У ніч на п'ятницю військові зафіксували рух російських ударних безпілотників з північного сходу та з півдня країни. Повітряна тривога тривала близько чотирьох годин.