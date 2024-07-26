Удар РФ по общежитию на Черниговщине: количество пострадавших возросло до 15

Количество пострадавших в результате российской атаки по Нежину Черниговской области возросло до 15 человек. Общежитие, в которое попали оккупанты, непригодно для проживания.

Источник: городской голова Нежина Александр Кодола в комментарии "Суспільному"

Детали: По словам городского головы, всех пострадавших сразу доставили в Нежинскую городскую больницу. По состоянию на 9:30 в больнице остается четыре человека.

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Прямая речь: "Сейчас занимаемся ликвидацией последствий атаки. Сам дом сильно пострадал. Занимаемся отселением людей. В общежитии проживали переживали люди пенсионного возраста.

Там было 24 квартиры. Будем забивать двери, окна. Нет в нем ни газа, ни воды, ни света. Надо делать капитальный ремонт".

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