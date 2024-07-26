У Росії за корупцію затримали колишнього заступника Шойгу

ФСБ Росії арештувала колишнього заступника міністра оборони РФ, генерала армії Дмитра Булгакова у справі про корупцію.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС", The Moscow Times

Деталі: Повідомляється, що Булгакова, який буз заступником міністра оборони у 2008 – 2022 роках, відвезли до СІЗО "Бутирка".

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У ФСБ сказали, що наразі проводять слідчі дії та оперативні заходи для встановлення причин та умов, "що сприяли протиправній діяльності Булгакова".

Видання The Moscow Times підрахувало, що це вже п′ятий російський генерал, якого арештували за корупцію.

Нагадаємо: Міноборони РФ звільнило з посади заступника міністра генерала армії Дмитра Булгакова у вересні 2022 року. Він відповідав за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил понад 12 років.

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Булгаков, зокрема, керував роботою із забезпечення військ озброєнням, військовою технікою. Крім того, він відповідав за військові перевезення, стан і реконструкцію автомобільних і залізних доріг, що перебувають у користуванні Міноборони, експлуатацію будівель військових частин і організацій армії.

У міністерстві тоді заявили, що генерал армії переходить на іншу роботу, але не уточнили, на яку саме.

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