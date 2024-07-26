Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В России за коррупцию задержали бывшего заместителя Шойгу

Станислав ПогориловПятница, 26 июля 2024, 14:37
В России за коррупцию задержали бывшего заместителя Шойгу
Задержанный за коррпуцию бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, фото: "РИА Новости"

ФСБ России арестовала бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о коррупции.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС"The Moscow Times

Детали: Сообщается, что Булгакова, который был заместителем министра обороны в 2008 - 2022 годах, отвезли в СИЗО "Бутырка".

Реклама:

В ФСБ сказали, что сейчас проводят следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, "способствовавших противоправной деятельности Булгакова".

Издание The Moscow Times подсчитало, что это уже пятый российский генерал, которого арестовали за коррупцию.

Напомним: Минобороны РФ уволило с должности заместителя министра генерала армии Дмитрия Булгакова в сентябре 2022 года. Он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил более 12 лет.

ВИДЕО ДНЯ

Булгаков, в частности, руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. Кроме того, он отвечал за военные перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, находящихся в пользовании Минобороны, эксплуатацию зданий воинских частей и организаций армии.

В министерстве тогда заявили, что генерал армии переходит на другую работу, но не уточнили, на какую именно.

Что предшествовало:

  • 23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Российское издание "Важные истории" писало, что настоящая причина ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова - госизмена.
  • Также суд отправил в СИЗО начальника Главного управления связи Вооруженных сил России — замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Следственный комитет обвиняет его в получении взятки в размере 36 млн рублей.
  • В середине мая был взят под стражу начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Ему также вменяется взятка в размере 30,5 млн рублей. Кроме того, были арестованы бывший командующий 58-й армией Южного военного округа генерал Иван Попов (его обвиняют в мошенничестве) и руководитель департамента по обеспечению госзаказа Минобороны полковник Владимир Вертелецкий.

Темы: Росcиякоррупцияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
Росcия
Россия запускает по Украине беспилотники из фанеры, чтобы определить, где стоит ПВО – ГУР
Эстонская разведка считает, что в 2025 году Россия еще будет иметь средства для войны в Украине
Российское судно вторглось в территориальные воды Финляндии
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: