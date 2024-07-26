В России за коррупцию задержали бывшего заместителя Шойгу
ФСБ России арестовала бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о коррупции.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС", The Moscow Times
Детали: Сообщается, что Булгакова, который был заместителем министра обороны в 2008 - 2022 годах, отвезли в СИЗО "Бутырка".
В ФСБ сказали, что сейчас проводят следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, "способствовавших противоправной деятельности Булгакова".
Издание The Moscow Times подсчитало, что это уже пятый российский генерал, которого арестовали за коррупцию.
Напомним: Минобороны РФ уволило с должности заместителя министра генерала армии Дмитрия Булгакова в сентябре 2022 года. Он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил более 12 лет.
Булгаков, в частности, руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. Кроме того, он отвечал за военные перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, находящихся в пользовании Минобороны, эксплуатацию зданий воинских частей и организаций армии.
В министерстве тогда заявили, что генерал армии переходит на другую работу, но не уточнили, на какую именно.
Что предшествовало:
- 23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Российское издание "Важные истории" писало, что настоящая причина ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова - госизмена.
- Также суд отправил в СИЗО начальника Главного управления связи Вооруженных сил России — замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Следственный комитет обвиняет его в получении взятки в размере 36 млн рублей.
- В середине мая был взят под стражу начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Ему также вменяется взятка в размере 30,5 млн рублей. Кроме того, были арестованы бывший командующий 58-й армией Южного военного округа генерал Иван Попов (его обвиняют в мошенничестве) и руководитель департамента по обеспечению госзаказа Минобороны полковник Владимир Вертелецкий.