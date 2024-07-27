У ФБР кажуть, що вухо Трампа поранила куля
Майже через два тижні після замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа ФБР підтвердило, що у вухо колишнього президента влучила саме куля.
Джерело: The Associated Press із посиланням на заву відомства
Дослівно ФБР: "У вухо колишнього президента Трампа влучила куля, ціла або роздроблена на дрібні шматки, випущена з гвинтівки загиблого".
Деталі: Заява ФБР більш точною версією правоохоронних органів щодо поранення Трампа і послідувала за неоднозначними коментарями директора Крістофера Рея (директора ФБР – ред.) на початку тижня, який поставив під сумнів те, що в Трампа дійсно влучила куля.
Коментарі Рея викликали обурення Трампа та його союзників.
Досі федеральні правоохоронні органи, залучені до розслідування, зокрема ФБР і Секретна служба, неодноразово відмовлялися надавати інформацію про те, що стало причиною поранення Трампа.
Штаб Трампа також відмовлявся оприлюднити медичне заключення лікарів.
Передісторія:
- Під час виступу Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Трампа евакуювали зі сцени.
- За даними видання CNN, стрілець, причетний до інциденту під час мітингу Трампа, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.
- Президент США Джо Байден засудив стрілянину під час виступу Трампа, додавши, що "в Америці немає місця такому насильству".
Нагадаємо: Дональд Трамп, який став кандидатом у президенти від Республіканської партії, обрав своїм імовірним віцепрезидентом сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.
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