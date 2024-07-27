У ФБР кажуть, що вухо Трампа поранила куля

Майже через два тижні після замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа ФБР підтвердило, що у вухо колишнього президента влучила саме куля.

Джерело: The Associated Press із посиланням на заву відомства

Дослівно ФБР: "У вухо колишнього президента Трампа влучила куля, ціла або роздроблена на дрібні шматки, випущена з гвинтівки загиблого".

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Деталі: Заява ФБР більш точною версією правоохоронних органів щодо поранення Трампа і послідувала за неоднозначними коментарями директора Крістофера Рея (директора ФБР – ред.) на початку тижня, який поставив під сумнів те, що в Трампа дійсно влучила куля.

Коментарі Рея викликали обурення Трампа та його союзників.

Досі федеральні правоохоронні органи, залучені до розслідування, зокрема ФБР і Секретна служба, неодноразово відмовлялися надавати інформацію про те, що стало причиною поранення Трампа.

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Штаб Трампа також відмовлявся оприлюднити медичне заключення лікарів.

Передісторія:

Під час виступу Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Трампа евакуювали зі сцени.

За даними видання CNN, стрілець, причетний до інциденту під час мітингу Трампа, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.

Президент США Джо Байден засудив стрілянину під час виступу Трампа, додавши, що "в Америці немає місця такому насильству".

Нагадаємо: Дональд Трамп, який став кандидатом у президенти від Республіканської партії, обрав своїм імовірним віцепрезидентом сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

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