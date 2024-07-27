В ФБР говорят, что ухо Трампа ранила пуля

Почти через две недели после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа ФБР подтвердило, что в ухо бывшего президента попала именно пуля.

Источник: The Associated Press со ссылкой на заву ведомства

Дословно ФБР: "В ухо бывшего президента Трампа попала пуля, целая или раздробленная на мелкие куски, выпущенная из винтовки погибшего".

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Детали: Заявление ФБР является более точной версией правоохранительных органов относительно ранения Трампа и последовало за неоднозначными комментариями директора Кристофера Рэя (директора ФБР – ред.) в начале недели, который поставил под сомнение то, что в Трампа действительно попала пуля.

Комментарии Рэя вызвали возмущение Трампа и его союзников.

До сих пор федеральные правоохранительные органы, вовлеченные в расследование, в частности ФБР и Секретная служба, неоднократно отказывались предоставлять информацию о том, что стало причиной ранения Трампа.

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Штаб Трампа также отказывался обнародовать медицинское заключение врачей.

Предыстория:

Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.

По данным издания CNN, стрелок, причастный к инциденту во время митинга Трампа, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.

Президент США Джо Байден осудил стрельбу во время выступления Трампа, добавив, что "в Америке нет места такому насилию".

Напомним: Трамп, который стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.

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