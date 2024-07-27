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В ФБР говорят, что ухо Трампа ранила пуля

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 июля 2024, 03:58
В ФБР говорят, что ухо Трампа ранила пуля
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Почти через две недели после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа ФБР подтвердило, что в ухо бывшего президента попала именно пуля.

Источник: The Associated Press со ссылкой на заву ведомства

Дословно ФБР: "В ухо бывшего президента Трампа попала пуля, целая или раздробленная на мелкие куски, выпущенная из винтовки погибшего".

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Детали: Заявление ФБР является более точной версией правоохранительных органов относительно ранения Трампа и последовало за неоднозначными комментариями директора Кристофера Рэя (директора ФБР – ред.) в начале недели, который поставил под сомнение то, что в Трампа действительно попала пуля.

Комментарии Рэя вызвали возмущение Трампа и его союзников.

До сих пор федеральные правоохранительные органы, вовлеченные в расследование, в частности ФБР и Секретная служба, неоднократно отказывались предоставлять информацию о том, что стало причиной ранения Трампа.

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Штаб Трампа также отказывался обнародовать медицинское заключение врачей.

Предыстория:

  • Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.
  • По данным издания CNN, стрелок, причастный к инциденту во время митинга Трампа, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.
  • Президент США Джо Байден осудил стрельбу во время выступления Трампа, добавив, что "в Америке нет места такому насилию".

Напомним: Трамп, который стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.

Знать больше: Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата взорвало политику США

Темы: ТрампСШАвиборы
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