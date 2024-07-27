На Херсонщині підірвалися двоє чоловіків, один з них загинув

У Музиківці на Херсонщині двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету, один із них загинув, другий дістав поранення.

Джерело: голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок детонації отримав травми, несумісні з життям, 57-річний місцевий житель…

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Також до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами шпиталізували чоловіка, 53 років.

Нині медики надають йому необхідну допомогу".

Що передувало: Раніше в суботу внаслідок російського обстрілу Антонівки на Херсонщині загинула 37-річна жінка.

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Також повідомлялося про двох поранених внаслідок ворожих обстрілів у суботу чоловіків на Херсонщині, обидва перебувають у важкому стані.