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На Херсонщині підірвалися двоє чоловіків, один з них загинув

Катерина ТищенкоСубота, 27 липня 2024, 18:42
На Херсонщині підірвалися двоє чоловіків, один з них загинув
ілюстративне фото Getty Images

У Музиківці на Херсонщині двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету, один із них загинув, другий дістав поранення.

Джерело: голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок детонації отримав травми, несумісні з життям, 57-річний місцевий житель…

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Також до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами шпиталізували чоловіка, 53 років.

Нині медики надають йому необхідну допомогу".

Що передувало: Раніше в суботу внаслідок російського обстрілу Антонівки на Херсонщині загинула 37-річна жінка.

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Також повідомлялося про двох поранених внаслідок ворожих обстрілів у суботу чоловіків на Херсонщині, обидва перебувають у важкому стані.

Теми: Херсонська областьвійна
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