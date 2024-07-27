Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

На Херсонщине подорвались два человека, один из них погиб

Катерина ТищенкоСуббота, 27 июля 2024, 18:42
На Херсонщине подорвались два человека, один из них погиб
иллюстративное фото Getty Images

В Музыковке на Херсонщине двое мужчин подорвались из-за взрыва неизвестного предмета, один из них погиб, второй получил ранения.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "В результате детонации получил травмы, несовместимые с жизнью, 57-летний местный житель...

Реклама:

Также в больницу с многочисленными ранениями, взрывной и черепно-мозговой травмами госпитализировали мужчину, 53 лет.

Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь".

Что предшествовало: Ранее в субботу в результате российского обстрела Антоновки на Херсонщине погибла 37-летняя женщина.

ВИДЕО ДНЯ

Также сообщалось о двух раненых в результате вражеских обстрелов в субботу мужчинах на Херсонщине, оба находятся в тяжелом состоянии.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство главаря ХАМАС – СМИ

DeepState: Враг оккупировал Тимофеевку на Покровском направлении

Time написал о "прохладных" отношениях между Камалой Харрис и Зеленским

обновленоВо Львове парень закрывался в квартире и угрожал взорвать дом

Экс-нардеп Деркач стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации

Первый день августа пройдет без отключений света – "Укрэнерго"

Все новости...
Херсонская область
Россияне убили женщину на Херсонщине
Российская мина оторвала ногу мужчине на Херсонщине
Херсонщина: россияне атаковали авто "скорой", ранили водителя
Последние новости
02:50
Трамп о расовой принадлежности Харрис: "Теперь хочет, чтобы ее знали как чернокожую"
02:02
ФутболЮрген Клопп: На сегодняшний день я завершил тренерскую карьеру
01:46
Роковые 0,2 балла Ковтуна: итоги выступления украинцев на Олимпийских играх 31 августа
01:26
теннисКостюк в невероятной борьбе уступила Векич в четвертьфинале Олимпийских игр-2024
01:12
Лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство главаря ХАМАС – СМИ
00:44
теннисУкраинские теннисистки одолели американок и вышли в четвертьфинал Олимпийских игр-2024
00:24
DeepState: Враг оккупировал Тимофеевку на Покровском направлении
00:10
обновляетсяВоздушные силы сообщили об угрозе вражеских БпЛА с юга
23:58
Новости экономики 31 июля: блокирование азартных приложений, увеличение производства дронов
23:48
В Днепре и Запорожье после объявления воздушной тревоги раздались взрывы
Все новости...
Реклама:
Реклама: