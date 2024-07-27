На Херсонщине подорвались два человека, один из них погиб

В Музыковке на Херсонщине двое мужчин подорвались из-за взрыва неизвестного предмета, один из них погиб, второй получил ранения.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "В результате детонации получил травмы, несовместимые с жизнью, 57-летний местный житель...

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Также в больницу с многочисленными ранениями, взрывной и черепно-мозговой травмами госпитализировали мужчину, 53 лет.

Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь".

Что предшествовало: Ранее в субботу в результате российского обстрела Антоновки на Херсонщине погибла 37-летняя женщина.

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Также сообщалось о двух раненых в результате вражеских обстрелов в субботу мужчинах на Херсонщине, оба находятся в тяжелом состоянии.