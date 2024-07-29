Контррозвідник Червінський заперечує, що має домовленості з Порошенком

Контррозвідник Роман Червінський, який вийшов із СІЗО після того, як Благодійний фонд лідера "Європейської солідарності", нардепа Петра Порошенка вніс за нього заставу у понад 9 мільйонів гривень, стверджує, що не має із цим політиком жодних домовленостей.

Джерело: Червінський в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Є не домовленості, є впевненість моя, що ця людина чітко оцінює ситуацію, чітко вірить мені, чітко розуміє, що я не винуватий ні в чому. Чітко знає, що нікуди я тікати не збираюся. Підтримує мою сім'ю, мою дружину, моїх дітей.

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Він не мав можливості зі мною спілкуватися в СІЗО, щоб почути мій голос чи укласти зі мною якісь, як ви кажете, домовленості".

Деталі: На думку Червінського, його підтримку "Європейською солідарністю" на судах можна пояснити тим, що вона "єдина опозиційна партія у країні", яка "чітко розуміє наслідки" для держави від таких справ, як його.

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