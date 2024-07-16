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Фонд Порошенка вніс заставу за Червінського

Валентина РоманенкоВівторок, 16 липня 2024, 15:15
Фонд Порошенка вніс заставу за Червінського
Червінський. фото з соцмереж Порошенка

Благодійний фонд лідера партії "Європейська солідарність", нардепа Петра Порошенка вніс заставу за колишнього співробітника Головного управління розвідки Романа Червінського.

Джерело: Порошенко у соцмережах

Деталі: 5-тий президент України оприлюднив відповідну платіжку.

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Що передувало: Ексрозвідник Роман Червінський перебував під арештом з квітня 2023 року. Рішення про заставу ухвалив апеляційний суд Кропивницького.

Передісторія:

  • 20 квітня 2023 року УП розповіла у власному матеріалі про те, що СБУ завела справу на українських військових, які збирались викрасти російський літак. Одним із них є колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський. Він став відомим завдяки так званому "вагнергейту".
  • 21 квітня 2023 року Червінському оголосили підозру за статтею "перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". За версією слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому у Кіровоградській області.
  • А вже 24 квітня Служба безпеки України затримала Червінського. Суд його заарештував.
  • Сам ексрозвідник заявив про політичний тиск, справу він вважає сфальсифікованою.
  • У грудні 2023 року Червінському оголосили підозру в спробі заволодіти 100 тисяч доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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Теми: Порошенко
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