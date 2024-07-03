Тищенко спробував через суд вийти з-під домашнього арешту, але не зміг
Середа, 3 липня 2024, 13:55
Народний депутат Микола Тищенко намагався оскаржити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, Київський апеляційний суд 3 липня залишив рішення першої інстанції без змін.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на трансляцію судового засідання
Пряма мова судді, який оголошував рішення: "Суд ухвалив: запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту (Миколі Тищенку – ред.) залишити без змін".
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Передісторія:
- Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.
- У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
- У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.
- Поліція Києва звільнила свого співробітника Богдана Писаренка, котрий разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка у Дніпрі брав участь у нападі на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken.
- 21 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на конфлікт за участю народного депутата Миколи Тищенка та ексвійськового у Дніпрі: назвав його поведінку ганебною.
- Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку. За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
- Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва Hyatt. Правоохоронці одягли електронний браслет нардепу лише о 22:30. До того Тищенко вільно пересувався містом.