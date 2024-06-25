На Тищенка одягнули браслет не одразу після суду, він встиг "засвітитися" у ресторані – ЗМІ
На народного депутата Миколу Тищенка одягнули електронний браслет не одразу після суду – до цього він встиг "засвітитися" в одному з ресторанів.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на прокуратуру, київські телеграм-канали
Деталі: За даними "Суспільного" браслет нардепу одягнули не одразу після обрання запобіжного заходу в суді 25 червня.
Низка телеграм-каналів поширила відео, на якому, як стверджується, Тищенко після суду сидів у ресторані одного зі столичних готелів.
На Тищенка одягнули браслет не одразу після суду, він встиг "засвітитися" у ресторані – ЗМІ pic.twitter.com/LEzeXPAUxB— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 25, 2024
Згодом в одному з телеграм-каналів з'явилося фото, де Тищенку одягають електронний браслет.
Що було раніше: У ДБР повідомили, що Тищенко під час вручення йому підозри розбив свій мобільний телефон, проте це не завадить слідству отримати з нього інформацію.
Водночас сам нардеп перед засіданням суду заявив, що ця інформація неправдива.
Увечері 25 червня Київський Печерський районний суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Передісторія:
- Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.
- У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
- У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.
- Поліція Києва звільнила свого співробітника Богдана Писаренка, котрий разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка у Дніпрі брав участь у нападі на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken.
- 21 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на конфлікт за участю народного депутата Миколи Тищенка та ексвійськового у Дніпрі: назвав його поведінку ганебною.