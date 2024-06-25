На народного депутата Миколу Тищенка одягнули електронний браслет не одразу після суду – до цього він встиг "засвітитися" в одному з ресторанів.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на прокуратуру, київські телеграм-канали

Деталі: За даними "Суспільного" браслет нардепу одягнули не одразу після обрання запобіжного заходу в суді 25 червня.

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Низка телеграм-каналів поширила відео, на якому, як стверджується, Тищенко після суду сидів у ресторані одного зі столичних готелів.

На Тищенка одягнули браслет не одразу після суду, він встиг "засвітитися" у ресторані – ЗМІ pic.twitter.com/LEzeXPAUxB — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 25, 2024

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Згодом в одному з телеграм-каналів з'явилося фото, де Тищенку одягають електронний браслет.

фото із соцмереж

Що було раніше: У ДБР повідомили, що Тищенко під час вручення йому підозри розбив свій мобільний телефон, проте це не завадить слідству отримати з нього інформацію.

Водночас сам нардеп перед засіданням суду заявив, що ця інформація неправдива.

Увечері 25 червня Київський Печерський районний суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Передісторія: