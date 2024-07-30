Не открыл дверь в укрытие во время тревоги: охранник столичной поликлиники получил 4 года тюрьмы

Сторож поликлиники Вадим Мошкин (слева) и его адвокат Виктор Шевчук в Деснянском райсуде Киева 3 июня 2023 года. Фото: Ґрати

Деснянский районный суд Киева вынес приговор по делу бывшего сторожа столичной поликлиники Вадима Мошкина – мужчину признали виновным в оставлении в опасности, что привело к смерти трех человек, и назначили наказание в виде 4 лет заключения.

Источник: работник аппарата суда и спикер Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии Украинской правде

Прямая речь собеседника УП: "Сегодня (30 июля – ред.) суд принимал решение. Приговор – 4 года лишения свободы".

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Детали: Это решение можно обжаловать в течение месяца со дня его провозглашения.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, прокурор в суде доказал, что "охранник КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 3" во время объявления сигнала "воздушная тревога" в городе Киеве в ночь на 1 июня 2023 года не открыл двери укрытия, чем лишил людей возможности сохранить себе жизнь".

"Такие его действия во время ракетного обстрела Киева вооруженными силами Российской Федерации повлекли гибель трех человек, среди которых 9-летняя девочка. Гибель малолетнего ребенка в соответствии со ст. 67 УК Украины является обстоятельством, отягчающим наказание", – говорится в сообщении.

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Прокуратура подчеркнула, что "обвиняемый своей вины не признал, в совершенном уголовном правонарушении не раскаялся".

Как сообщила УП спикер Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова, дело по обвинению чиновников по этому же факту также рассматривается в суде. Производство касается 4 человек:

директора Департамента муниципальной безопасности Киевской горгосадминистрации,

первого заместителя главы Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации,

директора медицинского учреждения,

заместителя директора больницы.

Им инкриминируют совершение служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В марте 2024 года Деснянская окружная прокуратура Киева сообщила, что направила в суд обвинительный акт в отношении этих людей.

По этому делу уже состоялось подготовительное и первое судебное заседание.

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