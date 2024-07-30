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Підпалив авто військового у Харкові – поліція повідомила про затримання чергового палія

Ірина БалачукВівторок, 30 липня 2024, 12:36
Підпалив авто військового у Харкові – поліція повідомила про затримання чергового палія
Фото поліції

Поліцейські Харківщини затримали 18-річного юнака за підпал автомобіля військовослужбовця, нині зловмиснику загрожує до 10 років в’язниці.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Повідомлення про пожежу в авто у Харкові надійшло до поліції 26 липня: невідомий підпалив автівку Range Rover, яка належить військовому. Слідчо-оперативна група поліції знайшла неподалік пляшку з залишками запальної суміші.

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"Протягом двох діб оперативники встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 18-річний мешканець Харківської області. Хлопець у месенджері познайомився з невідомим, котрий запропонував "підробіток" – за 40 тисяч гривень підпалити автомобіль військового, та надав інформацію про авто", – йдеться в повідомленні.

 
фото поліції

Чоловік погодився вчинити злочин і ввечері 25 липня приїхав на залізничний вокзал Харкова, де стояла машина. Зловмисник дочекався вечора, облив авто бензином, підпалив і надіслав "роботодавцю" відео пожежі.

Розпорядитись грошима чоловік не встиг, бо його затримали.

ВІДЕО ДНЯ

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

Передісторія: 

Теми: Харківполіціяпожежа
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