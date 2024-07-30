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Поджег авто военного в Харькове – полиция сообщила о задержании очередного поджигателя

Ирина БалачукВторник, 30 июля 2024, 12:36
Поджег авто военного в Харькове – полиция сообщила о задержании очередного поджигателя
Фото полиции

Полицейские Харьковщины задержали 18-летнего юношу за поджог автомобиля военнослужащего, сейчас злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: Национальная полиция

Детали: Сообщение о пожаре в авто в Харькове поступило в полицию 26 июля: неизвестный поджег машину Range Rover, которая принадлежит военному. Следственно-оперативная группа полиции нашла неподалеку бутылку с остатками зажигательной смеси.

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"В течение двух суток оперативники установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 18-летний житель Харьковской области. Парень в мессенджере познакомился с неизвестным, который предложил "подработку" – за 40 тысяч гривен поджечь автомобиль военного, и предоставил информацию об авто", – говорится в сообщении.

 
фото полиции

Мужчина согласился совершить преступление и вечером 25 июля приехал на железнодорожный вокзал Харькова, где стояла машина. Злоумышленник дождался вечера, облил авто бензином, поджег и прислал "работодателю" видео пожара.

Распорядиться деньгами мужчина не успел, потому что его задержали.

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Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

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Темы: Харьковполицияпожар
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