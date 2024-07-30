ГУР: Під час удару по аеродрому "Оленья" було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники

Під час вибуху на військовому аеродромі "Оленья" в Мурманській області РФ пошкоджень зазнали одразу два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України капітан Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Мова йде про вибух над розташуванням літаків. Більше того, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові – борт №33 і борт №31. Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні пошкодження".

Реклама:

Деталі: За словами офіцера, відновлення цих літаків може зайняти у росіян декілька місяців, а під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога.

Також Юсов уточнив дату і час коли це відбулося. Раніше повідомлялося, що атака на військовий аеродром "Оленья", "Дягілево" і в Енгельсі Саратовської області РФ відбулася вночі і вранці 27 липня 2024 року.

"По датах можемо сказати про те, що йдеться про 25 липня. Інформація була повідомлена пізніше, власне після додаткової верифікації. І справді, 25 липня, орієнтовно 15:47 зафіксований подібний удар", – сказав Юсов.

ВІДЕО ДНЯ

Вранці 30 липня російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки, які, зі слів журналістів, "показують відсутність слідів українського удару по базі стратегічної авіації".

Представник ГУР водночас запевнив, що супутникові знімки – "не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися".

Пряма мова: "Слід розуміти, що безумовно супутникові знімки – це дуже важливе джерело інформації, але характер пошкоджень і ураження різні і це, звичайно, не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися. Але інформація підтверджена з різних джерел, і про сам факт цього інциденту ми вже можемо говорити як про те, що точно мало місце бути".

Передісторія: