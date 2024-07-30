ГУР: Во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два стратегических бомбардировщика

Во время взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области РФ повреждения получили сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины капитан Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие бортовые номера - борт №33 и борт №31. Борт №33 - это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 - это также определенные повреждения".

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Детали: По словам офицера, восстановление этих самолетов может занять у россиян несколько месяцев, а во время атаки на аэродроме не сработала воздушная тревога.

Также Юсов уточнил дату и время когда это произошло. Ранее сообщалось, что атака на военный аэродром "Оленья", "Дягилево" и в Энгельсе Саратовской области РФ состоялась ночью и утром 27 июля 2024 года.

"По датам можем сказать о том, что речь идет о 25 июля. Информация была сообщена позже, собственно после дополнительной верификации. И действительно, 25 июля, ориентировочно 15:47 зафиксирован подобный удар", - сказал Юсов.

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Утром 30 июля российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки, которые, по словам журналистов, "показывают отсутствие следов украинского удара по базе стратегической авиации".

Представитель же ГУР в свою очередь заверил, что спутниковые снимки - "не единственный источник информации, на который стоит опираться".

Прямая речь: "Следует понимать, что безусловно спутниковые снимки - это очень важный источник информации, но характер повреждений и поражения разные и это, конечно, не единственный источник информации, на который стоит опираться. Но информация подтверждена из разных источников, и о самом факте этого инцидента мы уже можем говорить как о том, что точно имело место быть".

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