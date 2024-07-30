ГУР: Во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два стратегических бомбардировщика
Во время взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области РФ повреждения получили сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.
Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины капитан Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода"
Прямая речь: "Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие бортовые номера - борт №33 и борт №31. Борт №33 - это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 - это также определенные повреждения".
Детали: По словам офицера, восстановление этих самолетов может занять у россиян несколько месяцев, а во время атаки на аэродроме не сработала воздушная тревога.
Также Юсов уточнил дату и время когда это произошло. Ранее сообщалось, что атака на военный аэродром "Оленья", "Дягилево" и в Энгельсе Саратовской области РФ состоялась ночью и утром 27 июля 2024 года.
"По датам можем сказать о том, что речь идет о 25 июля. Информация была сообщена позже, собственно после дополнительной верификации. И действительно, 25 июля, ориентировочно 15:47 зафиксирован подобный удар", - сказал Юсов.
Утром 30 июля российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки, которые, по словам журналистов, "показывают отсутствие следов украинского удара по базе стратегической авиации".
Представитель же ГУР в свою очередь заверил, что спутниковые снимки - "не единственный источник информации, на который стоит опираться".
Прямая речь: "Следует понимать, что безусловно спутниковые снимки - это очень важный источник информации, но характер повреждений и поражения разные и это, конечно, не единственный источник информации, на который стоит опираться. Но информация подтверждена из разных источников, и о самом факте этого инцидента мы уже можем говорить как о том, что точно имело место быть".
Предыстория:
- 27 июля источник "Украинской правды" сообщил, что в результате операции ГУР МО вблизи Оленегорска на военном аэродроме "Оленья" в месте базирования стратегической авиации российских оккупантов был поражен дальний бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3.
- Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля в видеообращении частично упомянул удар по военному аэродрому "Оленья", отметив при этом ГУР и СБУ.
- Причастность Украины к этой атаке Главное управление разведки официально не подтверждает и не опровергает.
- В то же время удар по "Оленье" косвенно подтверждает реакция президента Финляндии.