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ГУР: Во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два стратегических бомбардировщика

Валентина РоманенкоВторник, 30 июля 2024, 18:57
ГУР: Во время удара по аэродрому Оленья были повреждены два стратегических бомбардировщика
Ту-22М3. иллюстративное фото

Во время взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области РФ повреждения получили сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины капитан Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие бортовые номера - борт №33 и борт №31. Борт №33 - это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 - это также определенные повреждения".

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Детали: По словам офицера, восстановление этих самолетов может занять у россиян несколько месяцев, а во время атаки на аэродроме не сработала воздушная тревога.

Также Юсов уточнил дату и время когда это произошло. Ранее сообщалось, что атака на военный аэродром "Оленья", "Дягилево" и в Энгельсе Саратовской области РФ состоялась ночью и утром 27 июля 2024 года.

"По датам можем сказать о том, что речь идет о 25 июля. Информация была сообщена позже, собственно после дополнительной верификации. И действительно, 25 июля, ориентировочно 15:47 зафиксирован подобный удар", - сказал Юсов.

ВИДЕО ДНЯ

Утром 30 июля российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки, которые, по словам журналистов, "показывают отсутствие следов украинского удара по базе стратегической авиации".

Представитель же ГУР в свою очередь заверил, что спутниковые снимки - "не единственный источник информации, на который стоит опираться".

Прямая речь: "Следует понимать, что безусловно спутниковые снимки - это очень важный источник информации, но характер повреждений и поражения разные и это, конечно, не единственный источник информации, на который стоит опираться. Но информация подтверждена из разных источников, и о самом факте этого инцидента мы уже можем говорить как о том, что точно имело место быть".

Предыстория:

  • 27 июля источник "Украинской правды" сообщил, что в результате операции ГУР МО вблизи Оленегорска на военном аэродроме "Оленья" в месте базирования стратегической авиации российских оккупантов был поражен дальний бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля в видеообращении частично упомянул удар по военному аэродрому "Оленья", отметив при этом ГУР и СБУ.
  • Причастность Украины к этой атаке Главное управление разведки официально не подтверждает и не опровергает.
  • В то же время удар по "Оленье" косвенно подтверждает реакция президента Финляндии.

Темы: ГУРвойна
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