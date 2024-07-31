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У ніч на 31 липня до Білорусі залетіли одразу 5 "Шахедів", один пролетів 250 км

Олександр ШумілінСереда, 31 липня 2024, 13:12
У ніч на 31 липня до Білорусі залетіли одразу 5 Шахедів, один пролетів 250 км
Фото: Беларускі Гаюн

Щонайменше 5 російських безпілотників "Шахед" вторглися в ніч на 31 липня в Білорусь. Один із них пролетів над її територією більше 250 км.

Джерело: білоруський моніторинговий канал "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "У ніч із 30 на 31 липня стався наймасовіший захід "Шахедів" у повітряний простір Білорусі за весь період моніторингу. За інформацією "Беларускі Гаюн", загалом за минулу ніч у Білорусь залетіло не менше ніж п'ять дронів-камікадзе типу "Шахед".

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Деталі: Повідомляється, що перший "Шахед" зайшов у Білорусь приблизно о 23:20 у районі с. Асаревичі. ВПС Білорусі з аеродрому "Барановичі" підняли винищувач, який понад годину літав по всьому південному сходу країни поблизу прикордоння.

Дрони-камікадзе вторглися в повітряний простір Білорусі в районі смт. Лоїв, с. Асаревичі та с. Кірове. Кірове. "Більшість дронів після заходу одразу йшли вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника і далі назад в Україну, але один із дронів пролетів Білоруссю понад 260 км, аж до м. Столін (Брестська обл.)", - пише "Беларускі Гаюн".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В ніч на 31 липня білоруські моніторингові канали писали, що в країні через можливу загрозу підняли винищувач.
  • 13 липня "Шахед" зайшов у Білорусь о 3 годині ночі і пролетів понад 350 кілометрів. Для перехоплення підіймали вертоліт і винищувач.

Теми: БілорусьШахед
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