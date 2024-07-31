В ночь на 31 июля в Беларусь залетели сразу 5 «Шахедов», один пролетел 250 км

По меньшей мере 5 российских беспилотников "Шахед" вторглись в ночь на 31 июля в Беларусь. Один из них пролетел над ее территорией более 250 км.

Источник: белорусский мониторинговый канал "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В ночь с 30 на 31 июля произошел самый массовый заход „Шахедов" в воздушное пространство Беларуси за весь период мониторинга. По информации "Беларуски Гаюн", всего за минувшую ночь в Беларусь залетело не менее пяти дронов-камикадзе типа "Шахед".

Реклама:

Детали: Сообщается, что первый "Шахед" зашел в Беларусь примерно в 23:20 в районе с. Асаревичи. ВВС Беларуси с аэродрома "Барановичи" подняли истребитель, который более часа летал по всему юго-востоку страны вблизи границы.

Дроны-камикадзе вторглись в воздушное пространство Беларуси в районе пгт. Лоев, с. Асаревичи и с. Кирово. Кирово. "Большинство дронов после захода сразу шли вглубь Полесского радиационно-экологического заповедника и дальше обратно в Украину, но один из дронов пролетел по Беларуси более 260 км, вплоть до г. Столин (Брестская обл.)", - пишет „Беларускі Гаюн".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ