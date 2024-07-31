Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В ночь на 31 июля в Беларусь залетели сразу 5 «Шахедов», один пролетел 250 км

Александр ШумилинСреда, 31 июля 2024, 13:12
В ночь на 31 июля в Беларусь залетели сразу 5 «Шахедов», один пролетел 250 км
Фото: Беларускі Гаюн

По меньшей мере 5 российских беспилотников "Шахед" вторглись в ночь на 31 июля в Беларусь. Один из них пролетел над ее территорией более 250 км.

Источник: белорусский мониторинговый канал "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В ночь с 30 на 31 июля произошел самый массовый заход „Шахедов" в воздушное пространство Беларуси за весь период мониторинга. По информации "Беларуски Гаюн", всего за минувшую ночь в Беларусь залетело не менее пяти дронов-камикадзе типа "Шахед".

Реклама:

Детали: Сообщается, что первый "Шахед" зашел в Беларусь примерно в 23:20 в районе с. Асаревичи. ВВС Беларуси с аэродрома "Барановичи" подняли истребитель, который более часа летал по всему юго-востоку страны вблизи границы.

Дроны-камикадзе вторглись в воздушное пространство Беларуси в районе пгт. Лоев, с. Асаревичи и с. Кирово. Кирово. "Большинство дронов после захода сразу шли вглубь Полесского радиационно-экологического заповедника и дальше обратно в Украину, но один из дронов пролетел по Беларуси более 260 км, вплоть до г. Столин (Брестская обл.)", - пишет „Беларускі Гаюн".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 31 июля белорусские мониторинговые каналы писали, что в стране из-за возможной угрозы подняли истребитель.
  • 13 июля "Шахед" зашел в Беларусь в 3 часа ночи и пролетел более 350 километров. Для перехвата поднимали вертолет и истребитель.

Темы: БеларусьШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
Беларусь
Беларусь подняла истребитель из-за вероятной угрозы российских "Шахедов" – Гаюн
Угрожает безопасности ЕС: Литва осудила решение Венгрии упростить условия въезда для россиян и белорусов
Лукашенко помиловал немца, которого приговорили к смертной казни за якобы работу на "украинские спецслужбы"
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: