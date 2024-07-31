В ОП помітили, що РФ використовувала "економверсію Шахеда" під час нічної атаки на Україну

Радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк повідомив, що у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками нового типу "Гербера", котрі мають мінімум компонентів та виглядають як "економверсія Шахеда". У Повітряних силах ж зазначили, що "це нічого не змінює", оскільки "все треба знищувати усіма доступними засобами".

Джерело: радник керівника Офісу президента Владислав Власюк, колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Пряма мова Власюка: "Особливість сьогоднішньої шахедної ночі [ніч на 31 липня] це обережне обмежене використання дрону нового типу "Гербера". На молекули ще не розібрали, але виглядає як економверсія Шахеда. Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той же дешевий мейд ін чіна".

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Деталі: Водночас колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат відзначив, що під час нічних атак ворог часто використовує різні типи БпЛА: передусім це 136/131-ші шахеди, а також БпЛА невстановленого типу, імітаційні (хибні цілі). Так, противник постійно удосконалюється, і може з’являтися щось нове.

Пряма мова Ігната: "Про такі застосування Повітряні Сили не раз повідомляли в офіційних зведеннях та коментарях. Тож нічого нового. Імовірно, що і цієї ночі серед уламків шахедів, будуть знайдені ударні БпЛА інших типів. Це нічого не змінює – все треба знищувати усіма доступними засобами, головне – ефективно та раціонально.

Під час ведення протиповітряного бою уночі, тип цілі визначається за її параметрами: висота, швидкість і т.д., а також за візуальними та акустичними даними. Точно встановити, що це за дрон чи ракета можливо після дослідження уламків".

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