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В ОП помітили, що РФ використовувала "економверсію Шахеда" під час нічної атаки на Україну

Анастасія ПроцСереда, 31 липня 2024, 14:49
В ОП помітили, що РФ використовувала економверсію Шахеда під час нічної атаки на Україну
фото: Facebook/Yuriy Ignat

Радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк повідомив, що у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками нового типу "Гербера", котрі мають мінімум компонентів та виглядають як "економверсія Шахеда". У Повітряних силах ж зазначили, що "це нічого не змінює", оскільки "все треба знищувати усіма доступними засобами".

Джерело: радник керівника Офісу президента Владислав Власюк, колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Пряма мова Власюка: "Особливість сьогоднішньої шахедної ночі [ніч на 31 липня] це обережне обмежене використання дрону нового типу "Гербера". На молекули ще не розібрали, але виглядає як економверсія Шахеда. Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той же дешевий мейд ін чіна". 

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Деталі: Водночас колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат відзначив, що під час нічних атак ворог часто використовує різні типи БпЛА: передусім це 136/131-ші шахеди, а також БпЛА невстановленого типу, імітаційні (хибні цілі). Так, противник постійно удосконалюється, і може з’являтися щось нове.

Пряма мова Ігната: "Про такі застосування Повітряні Сили не раз повідомляли в офіційних зведеннях та коментарях. Тож нічого нового. Імовірно, що і цієї ночі серед уламків шахедів, будуть знайдені ударні БпЛА інших типів. Це нічого не змінює – все треба знищувати усіма доступними засобами, головне – ефективно та раціонально.

Під час ведення протиповітряного бою уночі, тип цілі визначається за її параметрами: висота, швидкість і т.д., а також за візуальними та акустичними даними. Точно встановити, що це за дрон чи ракета можливо після дослідження уламків".

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Що передувало:

  •  У ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed", усі повітряні цілі вдалося знищити.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що збиття усіх 89 ворожих "Шахедів" за ніч 31 липня свідчить про можливість України захистити своє небо від російських ударів при достатньому забезпеченні.

Теми: РосіябезпілотникиОфіс президента
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