В ОП заметили, что РФ использовала "экономверсию Шахеда" во время ночной атаки на Украину
Советник руководителя Офиса Президента Владислав Власюк сообщил, что в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками нового типа "Гербера", которые имеют минимум компонентов и выглядят как "экономверсия Шахеда". В Воздушных силах же отметили, что "это ничего не меняет", поскольку "все надо уничтожать всеми доступными средствами".
Источник: советник руководителя Офиса президента Владислав Власюк, бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат
Прямая речь Власюка: "Особенность сегодняшней шахедной ночи [ночь на 31 июля] это осторожное ограниченное использование дрона нового типа "Гербера". На молекулы еще не разобрали, но выглядит как эконом-версия Шахеда. Фанера вместо композита, минимум компонентов, все тот же дешевый мейд ин чина".
Детали: В то же время бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что во время ночных атак враг часто использует различные типы БпЛА: прежде всего это 136/131-е шахеты, а также БпЛА неустановленного типа, имитационные (ложные цели). Да, противник постоянно совершенствуется, и может появляться что-то новое.
Прямая речь Игната: "О таких применениях Воздушные Силы не раз сообщали в официальных сводках и комментариях. Поэтому ничего нового. Вероятно, что и этой ночью среди обломков шахедов, будут найдены ударные БпЛА других типов. Это ничего не меняет - все надо уничтожать всеми доступными средствами, главное - эффективно и рационально.
При ведении противовоздушного боя ночью, тип цели определяется по ее параметрам: высота, скорость и т.д., а также по визуальным и акустическим данным. Точно установить, что это за дрон или ракета возможно после исследования обломков".
Что предшествовало:
- В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed", все воздушные цели удалось уничтожить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что сбитие всех 89 вражеских "Шахедов" за ночь 31 июля свидетельствует о возможности Украины защитить свое небо от российских ударов при достаточном обеспечении.