В ОП заметили, что РФ использовала "экономверсию Шахеда" во время ночной атаки на Украину

Советник руководителя Офиса Президента Владислав Власюк сообщил, что в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками нового типа "Гербера", которые имеют минимум компонентов и выглядят как "экономверсия Шахеда". В Воздушных силах же отметили, что "это ничего не меняет", поскольку "все надо уничтожать всеми доступными средствами".

Источник: советник руководителя Офиса президента Владислав Власюк, бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат

Прямая речь Власюка: "Особенность сегодняшней шахедной ночи [ночь на 31 июля] это осторожное ограниченное использование дрона нового типа "Гербера". На молекулы еще не разобрали, но выглядит как эконом-версия Шахеда. Фанера вместо композита, минимум компонентов, все тот же дешевый мейд ин чина".

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Детали: В то же время бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что во время ночных атак враг часто использует различные типы БпЛА: прежде всего это 136/131-е шахеты, а также БпЛА неустановленного типа, имитационные (ложные цели). Да, противник постоянно совершенствуется, и может появляться что-то новое.

Прямая речь Игната: "О таких применениях Воздушные Силы не раз сообщали в официальных сводках и комментариях. Поэтому ничего нового. Вероятно, что и этой ночью среди обломков шахедов, будут найдены ударные БпЛА других типов. Это ничего не меняет - все надо уничтожать всеми доступными средствами, главное - эффективно и рационально.

При ведении противовоздушного боя ночью, тип цели определяется по ее параметрам: высота, скорость и т.д., а также по визуальным и акустическим данным. Точно установить, что это за дрон или ракета возможно после исследования обломков".

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