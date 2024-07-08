Київ оголосив вівторок днем жалоби

одне з місць влучань у києві. фото: дснс

У вівторок 9 липня кияни вшанують пам'ять загиблих від російського ракетного удару по столиці, який забрав життя щонайменше 20 людей.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у соцмережах із посиланням на начальника КМВА Сергія Попко

Дослівно: "Рішенням влади міста Києва, завтра, 9-го липня оголошено Днем жалоби. Будуть приспущені прапори на всіх будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи".

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