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Київ оголосив вівторок днем жалоби

Євген КізіловПонеділок, 8 липня 2024, 17:17
Київ оголосив вівторок днем жалоби
одне з місць влучань у києві. фото: дснс

У вівторок 9 липня кияни вшанують пам'ять загиблих від російського ракетного удару по столиці,  який забрав життя щонайменше 20 людей.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у соцмережах із посиланням на начальника КМВА Сергія Попко

Дослівно: "Рішенням влади міста Києва, завтра, 9-го липня оголошено Днем жалоби. Будуть приспущені прапори на всіх будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи".

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Теми: Київракетний ударжертвивійна
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