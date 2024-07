Новий прем’єр Нідерландів після удару РФ по "Охматдиту": Росія не має виграти

Новий глава уряду Нідерландів Дік Схооф після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві заявив, що Росія не повинна виграти війну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост чиновника у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: За словами очільника уряду, удар по дитячій лікарні у столиці України свідчить про безжальну жорстокість путінського режиму.

Пряма мова Схоофа: "Це чітко показує, чому ми продовжуємо підтримувати Україну: заради безпеки українців і заради безпеки Європи, а отже, і нашої країни. Росія не повинна виграти цю війну".

The Russian attack on a children’s hospital in Kyiv is typical of the ruthless cruelty of Putin’s regime.



It clearly shows why we must continue to support Ukraine: for the security of the Ukrainian people, the security of Europe and the security of our own country. Russia must…