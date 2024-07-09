Новий прем’єр Нідерландів після удару РФ по "Охматдиту": Росія не має виграти

Новий глава уряду Нідерландів Дік Схооф після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві заявив, що Росія не повинна виграти війну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост чиновника у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: За словами очільника уряду, удар по дитячій лікарні у столиці України свідчить про безжальну жорстокість путінського режиму.

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Пряма мова Схоофа: "Це чітко показує, чому ми продовжуємо підтримувати Україну: заради безпеки українців і заради безпеки Європи, а отже, і нашої країни. Росія не повинна виграти цю війну".

The Russian attack on a children’s hospital in Kyiv is typical of the ruthless cruelty of Putin’s regime.



It clearly shows why we must continue to support Ukraine: for the security of the Ukrainian people, the security of Europe and the security of our own country. Russia must… — Dick Schoof (@MinPres) July 8, 2024

Він додав, що це буде ключовим питанням на саміті НАТО у Вашингтоні найближчими днями.

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Передісторія:

Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф та інші члени уряду 2 липня склали присягу. Новий нідерландський уряд був сформований після беззаперечної перемоги на виборах ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса.

Однак за підсумками коаліційних домовленостей важливі для України посади очільника МЗС та міністра оборони не дісталися представникам ультраправої Партії свободи. Дік Схооф, колишній бос нідерландської розвідки, не належить до жодної політичної партії.

Міністр оборони у новому уряді Нідерландів Рубен Брекельманс зазначив, що вважає вступ України у НАТО "неминучим".

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