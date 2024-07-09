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Новый премьер Нидерландов после удара РФ по "Охматдету": Россия не должна выиграть

Ирина Балачук, Кристина БондареваВторник, 9 июля 2024, 10:25
Новый премьер Нидерландов после удара РФ по Охматдету: Россия не должна выиграть
Новый глава правительства Нидерландов Дик Схооф. Фото из сети Х

Новый глава правительства Нидерландов Дик Схооф после российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве заявил, что Россия не должна выиграть войну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост чиновника в соцсети Х (Twitter)

Детали: По словам главы правительства, удар по детской больнице в столице Украины свидетельствует о безжалостной жестокости путинского режима.

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Прямая речь Схоофа: "Это четко показывает, почему мы продолжаем поддерживать Украину: ради безопасности украинцев и ради безопасности Европы, а, следовательно, и нашей страны. Россия не должна выиграть эту войну".

Он добавил, что это будет ключевым вопросом на саммите НАТО в Вашингтоне в ближайшие дни.

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Предыстория:

  • Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схооф и другие члены правительства 2 июля приняли присягу. Новое нидерландское правительство было сформировано после безоговорочной победы на выборах ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса.
  • Однако по итогам коалиционных договоренностей важные для Украины должности главы МИД и министра обороны не достались представителям ультраправой Партии свободы. Дик Схооф, бывший босс нидерландской разведки, не принадлежит ни к одной политической партии.
  • Министр обороны в новом правительстве Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что считает вступление Украины в НАТО "неизбежным".

Читайте также первое интервью Брекельманса в должности на сайте "Европейской правды"

Темы: НидерландыРосcиявойна
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