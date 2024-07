Новый премьер Нидерландов после удара РФ по "Охматдету": Россия не должна выиграть

Новый глава правительства Нидерландов Дик Схооф после российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве заявил, что Россия не должна выиграть войну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост чиновника в соцсети Х (Twitter)

Детали: По словам главы правительства, удар по детской больнице в столице Украины свидетельствует о безжалостной жестокости путинского режима.

Прямая речь Схоофа: "Это четко показывает, почему мы продолжаем поддерживать Украину: ради безопасности украинцев и ради безопасности Европы, а, следовательно, и нашей страны. Россия не должна выиграть эту войну".

The Russian attack on a children’s hospital in Kyiv is typical of the ruthless cruelty of Putin’s regime.



It clearly shows why we must continue to support Ukraine: for the security of the Ukrainian people, the security of Europe and the security of our own country. Russia must…