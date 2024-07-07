Зеленський: Будемо зміцнювати флот разом з Британією та Нідерландами

Президент Володимир Зеленський у неділю в Одесі поінформував нових міністрів оборони й закордонних справ Нідерландів, а також нового міністра оборони Британії про ситуацію на полі бою, також ішлося про зміцнення українського флоту та ППО.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні тут, в Одесі, були нові міністри оборони й закордонних справ Нідерландів, а також новий міністр оборони Британії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою; була доповідь від командувача ВМС Неїжпапи.

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Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами – є хороші нові деталі такої нашої співпраці. Говорили сьогодні і про зміцнення ППО, це наш безумовний пріоритет, і я вдячний за готовність робити наступні кроки – зокрема по F-16".

Деталі: Зеленський також повідомив, що в неділю в Одесі не лише нагородив воїнів ВМС, але й відвідав поранених військових.

Також він провів і нараду щодо ситуації в Одесі та області, зокрема щодо безпеки, роботи транспортних артерій, енергетики та соціальних питань.