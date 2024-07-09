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Spiegel: Пісторіус закликав Мінфін виділити ще 4 млрд євро на зброю для України

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 9 липня 2024, 12:45
Spiegel: Пісторіус закликав Мінфін виділити ще 4 млрд євро на зброю для України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Ілюстративне фото: Getty Images

Видання Spiegel дізналося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся до міністра фінансів Крістіана Лінднера з проханням виділити додаткові 4 мільярди євро для військової підтримки України у цьому році. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: За даними видання, близько 7 мільярдів євро, виділених у поточному федеральному бюджеті на підтримку Києва, вже значною мірою використані або за ними є зобов'язання за контрактами. 

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Для нових поставок у другій половині 2024 року залишилося лише трохи менше 200 тисяч євро. Тому Пісторіус звернувся до міністра фінансів Крістіана Лінднера з проханням виділити додаткові кошти.

Пісторіус неофіційно поінформував Лінднера про те, що на другу половину 2024 року бюджет допомоги Україні на озброєння має бути збільшений ще на 4 мільярди євро. 

За інформацією видання, Пісторіус хоче використати свіжі гроші, щоб цього року надати Україні більше боєприпасів, терміново необхідних запчастин і, можливо, більше танків Leopard 1A. 

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Міністр фінансів Лінднер тим часом закликав федеральний уряд бути ощадливим. Надмірні витрати, такі як додаткові 4 мільярди для України, ймовірно, будуть для нього неприємними. Однак Міністерство оборони вважає, що постачання боєприпасів і запчастин є необхідним для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від Росії.

Під час візиту до військ на Алясці Пісторіус не захотів вдаватися в подробиці внутрішніх переговорів з Лінднером, а лише опосередковано підтвердив розмови з ним про нові гроші. 

"Ми зараз працюємо над мобілізацією додаткових коштів, щоб ми могли продовжити нашу діяльність цього року", – сказав міністр.

Без свіжих грошей поставки з Німеччини, які були розпочаті до цього часу, ймовірно, припиняться найпізніше наприкінці осені, пише видання.

Лише кілька днів тому німецький уряд оголосив, що в Україну прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot зі складу збройних сил Німеччини.

Кілька тижнів тому міністр також оголосив, що Берлін надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси та 100 керованих ракет для ЗРК Patriot.

Теми: Німеччиназброядопомога Україні
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