Суд поновив на посаді підозрюваного у хабарництві ексголову Тернопільської облради

Адміністративний суд у Львові поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Рішення було ухвалено на засіданні суду 1 серпня.

Реклама:

Цю інформацію також виданню підтвердив сам Головко. За його словами, восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов про поновлення на посаді та виплату зарплати у розмірі 591 тисячі гривень за час вимушеного прогулу.

Також Головко додав, що надасть коментар, коли повернеться зі Львова до Тернополя.

Прессекретар Тернопільської обласної ради Роман Яворський телефоном відповів журналістам, що про результати суду там знають, але чекають повного тексту рішення.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Поки немає офіційного рішення суду коментувати поновлення Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради не будуть".

Передісторія: