Тернопільська облрада звільнила підозрюваного у корупції голову, який тримався за крісло

Депутати Тернопільської обласної ради під час сесії проголосували за звільнення з посади голови облради Михайла Головка, який у червні був затриманий за підозрою у хабарництві, але у липні вже повернувся у своє крісло.

Джерело: "Суспільне" с посиланням головуючого сесії облради Володимира Болєщука

Пряма мова: "Сьогодні був 51 один депутат. Ми бачимо, що обласна рада дієздатна. Вона буде працювати. Депутати прийняли рішення, звільнили голову облради Михайла Головка, дали мені повноваження виконувати обов'язки, зобов'язали провести всі реєстраційні дії, я зобов'язаний виконувати волю депутатів. 51 голос - це є більше ніж половина, депутати сьогодні були одноголосними, вони вже втомилися від тієї невизначеності, від того корупційного скандалу, який триває від червня місяця, тому вони сьогодні прийшли і розв'язали це питання".

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Деталі: Наразі на сайті Тернопільської обласної ради серед керівництва відсутнє прізвище Михайло Головка.

Останній допис Головка у Facebook – 18 червня. На запит УП прокоментувати звільнення на момент публікації Головко не відповів.

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