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Тернопільська облрада звільнила підозрюваного у корупції голову, який тримався за крісло

Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 жовтня 2023, 17:40
Тернопільська облрада звільнила підозрюваного у корупції голову, який тримався за крісло
МИХАЙЛО ГОЛОВКО. ФОТО З FACEBOOK

Депутати Тернопільської обласної ради під час сесії проголосували за звільнення з посади голови облради Михайла Головка, який у червні був затриманий за підозрою у хабарництві, але у липні вже повернувся у своє крісло.

Джерело: "Суспільне" с посиланням головуючого сесії облради Володимира Болєщука

Пряма мова: "Сьогодні був 51 один депутат. Ми бачимо, що обласна рада дієздатна. Вона буде працювати. Депутати прийняли рішення, звільнили голову облради Михайла Головка, дали мені повноваження виконувати обов'язки, зобов'язали провести всі реєстраційні дії, я зобов'язаний виконувати волю депутатів. 51 голос - це є більше ніж половина, депутати сьогодні були одноголосними, вони вже втомилися від тієї невизначеності, від того корупційного скандалу, який триває від червня місяця, тому вони сьогодні прийшли і розв'язали це питання".

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Деталі: Наразі на сайті Тернопільської обласної ради серед керівництва відсутнє прізвище Михайло Головка.

Останній допис Головка у Facebook – 18 червня. На запит УП прокоментувати звільнення на момент публікації Головко не відповів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали Головка на отриманні хабара. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА − Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука. За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн.
  • 28 червня Головка арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн.
  • 29 червня його випустили зі слідчого ізолятора після внесення за нього 800 тис. гривень застави.
  • Але вже 3 липня затриманий на хабарі Михайло Головко повернувся на роботу.

Теми: хабарТернопількорупція
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