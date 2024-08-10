У МАГАТЕ закликали до стриманості через ситуацію поблизу Курської АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії закликало до стриманості через ситуацію поблизу Курської АЕС.

Джерело: сайт МАГАТЕ, заява Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі

Деталі: МАГАТЕ повідомило, що відстежує ситуацію у зв'язку з повідомленнями про військові дії, що відбуваються поблизу Курської атомної електростанції (АЕС).

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За інформацією агентства, ця АЕС має шість енергоблоків з двома різними типами реакторів: РБМК-1000 та ВВЕР-510. Два з РБМК-1000 перебувають у стані зупинки, а два - в повній експлуатації. Два енергоблоки ВВЕР-510 знаходяться на стадії будівництва.

Пряма мова Гроссі: "У зв'язку з повідомленнями про значну військову активність, я хотів би нагадати всім сторонам про сім незамінних стовпів забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки під час збройного конфлікту. Крім того, я наголошую на п'яти конкретних принципах забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки, які були встановлені для Запорізької АЕС в контексті нинішнього конфлікту між Російською Федерацією та Україною, і які однаково застосовні і в цій ситуації. Вони включають, серед іншого, імператив забезпечення фізичної цілісності атомної електростанції. Це справедливо незалежно від того, де розташована АЕС".

Ще деталі: Він також закликав всі сторони до максимальної стриманості, "щоб уникнути ядерної аварії з потенційно серйозними радіологічними наслідками".

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Гроссі заявив, що особисто перебуває в контакті з відповідними органами влади обох країн.

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