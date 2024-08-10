В МАГАТЭ призвали к сдержанности из-за ситуации вблизи Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии призвало к сдержанности из-за ситуации вблизи Курской АЭС.

Источник: сайт МАГАТЭ, заявление Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси

Детали: МАГАТЭ сообщило, что отслеживает ситуацию в связи с сообщениями о военных действиях, происходящих вблизи Курской атомной электростанции (АЭС).

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По информации агентства, эта АЭС имеет шесть энергоблоков с двумя различными типами реакторов: РБМК-1000 и ВВЭР-510. Два из РБМК-1000 находятся в состоянии остановки, а два - в полной эксплуатации. Два энергоблока ВВЭР-510 находятся на стадии строительства.

Прямая речь Гросси: "В связи с сообщениями о значительной военной активности, я хотел бы напомнить всем сторонам о семи незаменимых столпах обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Кроме того, я подчеркиваю пять конкретных принципов обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности, которые были установлены для Запорожской АЭС в контексте нынешнего конфликта между Российской Федерацией и Украиной, и которые одинаково применимы и в этой ситуации. Они включают, среди прочего, императив обеспечения физической целостности атомной электростанции. Это справедливо независимо от того, где расположена АЭС".

Еще детали: Он также призвал все стороны к максимальной сдержанности, "чтобы избежать ядерной аварии с потенциально серьезными радиологическими последствиями".

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Гросси заявил, что лично находится в контакте с соответствующими органами власти обеих стран.

Напомним: