В МАГАТЭ призвали к сдержанности из-за ситуации вблизи Курской АЭС
Международное агентство по атомной энергии призвало к сдержанности из-за ситуации вблизи Курской АЭС.
Источник: сайт МАГАТЭ, заявление Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
Детали: МАГАТЭ сообщило, что отслеживает ситуацию в связи с сообщениями о военных действиях, происходящих вблизи Курской атомной электростанции (АЭС).
По информации агентства, эта АЭС имеет шесть энергоблоков с двумя различными типами реакторов: РБМК-1000 и ВВЭР-510. Два из РБМК-1000 находятся в состоянии остановки, а два - в полной эксплуатации. Два энергоблока ВВЭР-510 находятся на стадии строительства.
Прямая речь Гросси: "В связи с сообщениями о значительной военной активности, я хотел бы напомнить всем сторонам о семи незаменимых столпах обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Кроме того, я подчеркиваю пять конкретных принципов обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности, которые были установлены для Запорожской АЭС в контексте нынешнего конфликта между Российской Федерацией и Украиной, и которые одинаково применимы и в этой ситуации. Они включают, среди прочего, императив обеспечения физической целостности атомной электростанции. Это справедливо независимо от того, где расположена АЭС".
Еще детали: Он также призвал все стороны к максимальной сдержанности, "чтобы избежать ядерной аварии с потенциально серьезными радиологическими последствиями".
Гросси заявил, что лично находится в контакте с соответствующими органами власти обеих стран.
Напомним:
- 9 августа стало известно о том, что в России готовят к обороне Курскую атомную электростанцию из-за приближения некоторых групп ВСУ.
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.