Мер Курчатова, де знаходиться Курська АЕС, заявив, що бої йдуть вже за кілька десятків кілометрів
П'ятниця, 9 серпня 2024, 13:25
Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.
Джерело: мер Курчатова Ігор Корпунков у Telegram
Пряма мова: "За кілька десятків кілометрів від кордонів нашого міста тривають бойові дії. Обстановка напружена, діє режим надзвичайної ситуації".
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Деталі: За його словами, проте всі служби, підприємства, зокрема адміністрація міста, працюють у штатному режимі. Він закликав жителів міста не панікувати.
"Я особисто перебуваю в місті, на робочому місці, ситуацію тримаю на контролі", - запевнив мер Курчатова.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
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