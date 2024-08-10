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Один из осужденных за убийство Немцова уехал на войну

Роман ПетренкоСуббота, 10 августа 2024, 15:23
Один из осужденных за убийство Немцова уехал на войну
фото: ТАСС

Один из осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов освобожден из колонии – он заключил контракт с Минобороны РФ, после чего отправился на войну в Украину.

Источник: ТАСС

Дословно: "Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии.

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Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне "СВО".

Детали: СМИ сообщило, что контракт с бывшим осужденным действует один год.

Все остальные соучастники убийства Немцова, находящиеся в колонии, заключать контракт желания не изъявили.

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Справка: Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Позже задержали пять подозреваемых, еще один при попытке задержания подорвал себя.

СМИ пишут, что заказчики убийства до сих пор не установлены. Соратники и близкие Немцова раскритиковали расследование, многие из них уверены в причастности к убийству руководства Чечни или России.

НемцовПутинРосcия
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