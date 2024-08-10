Один из осужденных за убийство Немцова уехал на войну
Один из осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов освобожден из колонии – он заключил контракт с Минобороны РФ, после чего отправился на войну в Украину.
Источник: ТАСС
Дословно: "Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии.
Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне "СВО".
Детали: СМИ сообщило, что контракт с бывшим осужденным действует один год.
Все остальные соучастники убийства Немцова, находящиеся в колонии, заключать контракт желания не изъявили.
Справка: Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Позже задержали пять подозреваемых, еще один при попытке задержания подорвал себя.
СМИ пишут, что заказчики убийства до сих пор не установлены. Соратники и близкие Немцова раскритиковали расследование, многие из них уверены в причастности к убийству руководства Чечни или России.