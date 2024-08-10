У Костянтинівці завершили розбір завалів: 14 загиблих, 44 поранених
У Костянтинівці Донецької області завершили розбір завалів після удару РФ, що стався 9 серпня: за остаточними даними, загинуло 14 і поранено 44 особи.
Джерело: голова МВС Ігор Клименко в Telegram
Пряма мова: "Костянтинівка: завершено розбір завалів торговельного центру. На місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.
Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи.
Із 8 невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували 5: три жінки та двоє дітей – дівчат 2012 та 2014 р.н. Залишилося ідентифікувати 3 осіб".
Деталі: Клименко зазначив, що для ретельного документування воєнного злочину Росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.
Передісторія:
- У п'ятницю вдень Росія завдала потужного ракетного удару по торгівельному центру в центрі міста Костянтинівка Донецької області. Зокрема, постраждали супермаркет "ЕКО маркет" і відділення пошти.
- Раніше було відомо, що внаслідок ракетного удару росіян по торгівельному центру в Костянтинівці Донецької області загинули 14 людей, іще 43 дістали поранення.
- Станом на ранок 10 серпня у Костянтинівці ідентифікували тіла 2 загиблих дітей.