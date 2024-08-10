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У Костянтинівці завершили розбір завалів: 14 загиблих, 44 поранених

Катерина ТищенкоСубота, 10 серпня 2024, 17:02
У Костянтинівці завершили розбір завалів: 14 загиблих, 44 поранених
місце удару в Костянтинівці, фото ДСНС

У Костянтинівці Донецької області завершили розбір завалів після удару РФ, що стався 9 серпня: за остаточними даними, загинуло 14 і поранено 44 особи.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова: "Костянтинівка: завершено розбір завалів торговельного центру. На місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

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Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи.

Із 8 невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували 5: три жінки та двоє дітей – дівчат 2012 та 2014 р.н. Залишилося ідентифікувати 3 осіб".

Деталі: Клименко зазначив, що для ретельного документування воєнного злочину Росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У п'ятницю вдень Росія завдала потужного ракетного удару по торгівельному центру в центрі міста Костянтинівка Донецької області. Зокрема, постраждали супермаркет "ЕКО маркет" і відділення пошти.
  • Раніше було відомо, що внаслідок ракетного удару росіян по торгівельному центру в Костянтинівці Донецької області загинули 14 людей, іще 43 дістали поранення.
  • Станом на ранок 10 серпня у Костянтинівці ідентифікували тіла 2 загиблих дітей.

Донецька областьракетний ударвійна
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