У Костянтинівці завершили розбір завалів: 14 загиблих, 44 поранених

У Костянтинівці Донецької області завершили розбір завалів після удару РФ, що стався 9 серпня: за остаточними даними, загинуло 14 і поранено 44 особи.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова: "Костянтинівка: завершено розбір завалів торговельного центру. На місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

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Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи.

Із 8 невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували 5: три жінки та двоє дітей – дівчат 2012 та 2014 р.н. Залишилося ідентифікувати 3 осіб".

Деталі: Клименко зазначив, що для ретельного документування воєнного злочину Росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

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