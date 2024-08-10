В Константиновке завершили разбор завалов: 14 погибших, 44 раненых

В Константиновке Донецкой области завершили разбор завалов после удара РФ, произошедшего 9 августа: по окончательным данным, погибло 14 и ранено 44 человека.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "Константиновка: завершен разбор завалов торгового центра. На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций.

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В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека.

Из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей – девочек 2012 и 2014 г.р. Осталось идентифицировать 3 человека".

Детали: Клименко отметил, что для тщательного документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

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