В Константиновке завершили разбор завалов: 14 погибших, 44 раненых
В Константиновке Донецкой области завершили разбор завалов после удара РФ, произошедшего 9 августа: по окончательным данным, погибло 14 и ранено 44 человека.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram
Прямая речь: "Константиновка: завершен разбор завалов торгового центра. На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций.
В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека.
Из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей – девочек 2012 и 2014 г.р. Осталось идентифицировать 3 человека".
Детали: Клименко отметил, что для тщательного документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
Предыстория:
- В пятницу днем Россия нанесла мощный ракетный удар по торговому центру в центре города Константиновка Донецкой области. В частности, пострадали супермаркет "ЭКО маркет" и отделение почты.
- Ранее было известно, что в результате ракетного удара россиян по торговому центру в Константиновке Донецкой области погибли 14 человек, еще 43 получили ранения.
- По состоянию на утро 10 августа в Константиновке Донецкой области идентифицировали тела 2 погибших детей.