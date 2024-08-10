Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Константиновке завершили разбор завалов: 14 погибших, 44 раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 10 августа 2024, 17:02
В Константиновке завершили разбор завалов: 14 погибших, 44 раненых
место удара в Константиновке, фото ГСЧС

В Константиновке Донецкой области завершили разбор завалов после удара РФ, произошедшего 9 августа: по окончательным данным, погибло 14 и ранено 44 человека.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "Константиновка: завершен разбор завалов торгового центра. На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций.

Реклама:

В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека.

Из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей – девочек 2012 и 2014 г.р. Осталось идентифицировать 3 человека".

Детали: Клименко отметил, что для тщательного документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В пятницу днем Россия нанесла мощный ракетный удар по торговому центру в центре города Константиновка Донецкой области. В частности, пострадали супермаркет "ЭКО маркет" и отделение почты.
  • Ранее было известно, что в результате ракетного удара россиян по торговому центру в Константиновке Донецкой области погибли 14 человек, еще 43 получили ранения.
  • По состоянию на утро 10 августа в Константиновке Донецкой области идентифицировали тела 2 погибших детей.

Донецкая областьракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Просим партнеров ускорить поставки оружия, у войны нет отпусков

Впервые с 29 июля энергетики будут применять ограничения электроэнергии для потребителей

инфографика, обновленоЖара в южных и центральных областях достигнет 37°, на западе кратковременный дождь

Третий день масштабной кибератаки на monobank: спецслужбы предложили помощь

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Все новости...
Донецкая область
В Донецкой области разрушен дом, где ранее сняли документальный фильм "Земля голубая, как апельсин"
Комендантский час будет действовать более полусуток на части Донецкой области
В Донецкой области из-за боевых действий обесточивались подстанции и железная дорога
Последние новости
22:44
футболШахтер на выезде одолел Левый Берег
22:22
тестКого признали самым высоким человеком в истории? Проверьте себя на знание рекордов из Книги Гиннеса
22:10
Зеленский: Просим партнеров ускорить поставки оружия, у войны нет отпусков
21:29
The Sunday Times: Стармер решил открыто признавать применение британского оружия на Курщине
20:57
В Северной Ирландии на несколько дней эвакуировали сотни семей из-за старой бомбы
20:28
Из-за утренней атаки РФ на Киевщине повреждены 50 частных домов – ОВА
20:14
обновлено,фотоРоссияне сбросили КАБ на Белополье: погиб мужчина, его дочь серьезно ранена
20:08
"Росатом" обеспечивает дополнительные доходы РФ благодаря дочерней компании в Нидерландах
19:39
Южнокорейские производители ИИ-чипов Rebellions и Sapeon договорились о слиянии
19:14
В Донецкой области в воскресенье от огневых атак россиян погибли 4 человека - прокуратура
Все новости...
Реклама:
Реклама: