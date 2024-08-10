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Міноборони Білорусі показало залишки безпілотників, які нібито залетіли з України

Катерина ТищенкоСубота, 10 серпня 2024, 22:14
Міноборони Білорусі показало залишки безпілотників, які нібито залетіли з України
залишки, як стверджує білоруська влада, безпілотника з України, фото: Беларусь 1

Міноборони Білорусі оприлюднили нібито залишки українських безпілотників, які порушили кордон Білорусі.

Джерело: Міноборони Білорусі, державне агентство БЕЛТА з посиланням на телеканал "Беларусь 1"

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Дослівно Міноборони РБ: "Все, що залишилося від БПЛА, які порушили державний кордон Білорусі в повітряному просторі".

Деталі: Водночас, державне агентство БЕЛТА з посиланням на телеканал "Білорусь 1" заявило, що під час дослідження уламків нібито виявлено "електричний двигун, електронні компоненти країн НАТО, активну багаточастотну антену американського виробництва, бельгійську навігаційну систему".

"Імовірно, збиті безпілотники збирали спільно з натовськими інженерами", – йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У суботу зранку самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили "кілька цілей", які залетіли з боку України. За його словами, є підозра, що це ударні безпілотники. 

Після цього Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.

Водночас у МЗС Білорусі заявили тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що країна може порушити питання про доцільність подальшої присутності в Мінську диппредставництва України.

Білорусьбезпілотники
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