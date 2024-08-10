Минобороны Беларуси показало остатки беспилотников, которые якобы залетели с Украины

Минобороны Беларуси обнародовали якобы остатки украинских беспилотников, которые нарушили границу Беларуси.

Источник: Минобороны Беларуси, государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на телеканал "Беларусь 1"

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Дословно Минобороны РБ: "Все, что осталось от БПЛА, нарушивших государственную границу Беларуси в воздушном пространстве".

Детали: В то же время, государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на телеканал "Беларусь 1" заявило, что в ходе исследования обломков якобы обнаружены "электрический двигатель, электронные компоненты стран НАТО, активная многочастотная антенна американского производства, бельгийская навигационная система".

"Предположительно, сбитые беспилотники собирались совместно с натовскими инженерами", – говорится в сообщении.

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Что предшествовало: В субботу утром самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что над страной сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины. По его словам, есть подозрение, что это ударные беспилотники.

После этого Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, которые граничат с Киевской и Черниговской областями.

В то же время, в МИД Беларуси заявили временной поверенной в делах Украины Ольге Тимуш, что страна может поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины.