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КМВА: Близько десяти "Шахедів" були збиті над Києвом, руйнувань немає

Роман ПетренкоНеділя, 11 серпня 2024, 08:38
КМВА: Близько десяти Шахедів були збиті над Києвом, руйнувань немає
руйнування на київщині, скриншот

У ніч на 11 серпня силами та засобами ППО всі ударні дрони росіян були збиті в повітряному просторі Києва, у місті без руйнувань.

Джерело: КМВА

Дослівно: "Вдруге, з початку серпня, ворог спрямував свої повітряні атаки на Київ. Ця ніч 11.05.2024 розпочалася із запуску балістичних ракет в напрямку Києва. Як і попередній раз, 6 днів тому, повітряні цілі (на кшталт Іскандер-М або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя.

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На той момент вже було відомо по кілька десятків запущених по Україні ударних БпЛА типу "Shahed". Біля десятка з них, після складних маневрів, намагалися атакувати Київ. Але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України".

Деталі: КМВА наголосило, що у столиці немає ані руйнувань, ані постраждалих.

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