КМВА: Около десяти "Шахедов" были сбиты над Киевом, разрушений нет
В ночь на 11 августа силами и средствами ПВО все ударные дроны россиян были сбиты в воздушном пространстве Киева, в городе без разрушений.
Источник: КГВА
Дословно: "Второй раз, с начала августа, враг направил свои воздушные атаки на Киев. Эта ночь 11.05.2024 началась с запуска баллистических ракет в направлении Киева. Как и предыдущий раз, 6 дней назад, воздушные цели (вроде Искандер-М или северокорейской KN-23) столицы не достигли, удар на себя принял пригород.
На тот момент уже было известно по несколько десятков запущенных по Украине ударных БпЛА типа "Shahed". Около десятка из них, после сложных маневров, пытались атаковать Киев. Но силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины".
Детали: КГВА отметило, что в столице нет ни разрушений, ни пострадавших.
Напомним:
- Около полуночи в Киеве были слышны взрывы: враг запускал ракеты в сторону столицы.
- В 3.00 в Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Враг атаковал беспилотниками, работала ПВО.
- В результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и ребенок.