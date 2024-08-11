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КМВА: Около десяти "Шахедов" были сбиты над Киевом, разрушений нет

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 августа 2024, 08:38
КМВА: Около десяти Шахедов были сбиты над Киевом, разрушений нет
разрушения в кииевской области, скриншот

В ночь на 11 августа силами и средствами ПВО все ударные дроны россиян были сбиты в воздушном пространстве Киева, в городе без разрушений.

Источник: КГВА

Дословно: "Второй раз, с начала августа, враг направил свои воздушные атаки на Киев. Эта ночь 11.05.2024 началась с запуска баллистических ракет в направлении Киева. Как и предыдущий раз, 6 дней назад, воздушные цели (вроде Искандер-М или северокорейской KN-23) столицы не достигли, удар на себя принял пригород.

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На тот момент уже было известно по несколько десятков запущенных по Украине ударных БпЛА типа "Shahed". Около десятка из них, после сложных маневров, пытались атаковать Киев. Но силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины".

Детали: КГВА отметило, что в столице нет ни разрушений, ни пострадавших.

Напомним:

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