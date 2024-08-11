Білорусь почала відправку військової техніки на кордон з Україною

Міноборони Білорусі оприлюднило фото відправки військової техніки на кордон з Україною.

Джерело: Міноборони РБ

Деталі: За словами відомства, підрозділи одного з механізованих з'єднань "приведені в готовність до виконання завдань за призначенням".

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Дослівно: "Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і приступають до здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони".

Що передувало: У суботу зранку самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили "кілька цілей", які залетіли з боку України. За його словами, є підозра, що це ударні безпілотники.

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Після цього Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.