Білорусь почала відправку військової техніки на кордон з Україною
Міноборони Білорусі оприлюднило фото відправки військової техніки на кордон з Україною.
Джерело: Міноборони РБ
Деталі: За словами відомства, підрозділи одного з механізованих з'єднань "приведені в готовність до виконання завдань за призначенням".
Дослівно: "Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і приступають до здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони".
Що передувало: У суботу зранку самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили "кілька цілей", які залетіли з боку України. За його словами, є підозра, що це ударні безпілотники.
Після цього Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.