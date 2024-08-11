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Беларусь начала отправку военной техники на границу с Украиной

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 августа 2024, 12:51
Беларусь начала отправку военной техники на границу с Украиной
фото: минобороны рб

Минобороны Беларуси обнародовало фото отправки военной техники на границу с Украиной.

Источник: Минобороны РБ

Детали: По словам ведомства, подразделения одного из механизированных соединений "приведены в готовность к выполнению задач по назначению".

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Дословно: "Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к осуществлению марша комбинированным способом в назначенные районы".

Что предшествовало: В субботу утром самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что над страной сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины. По его словам, есть подозрение, что это ударные беспилотники.

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После этого Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, которые граничат с Киевской и Черниговской областями.

Беларусьоружие
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