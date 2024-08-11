КОВА про нічну атаку росіян: прямих влучань не було, є руйнування у трьох районах

У Київській області через російський нічний удар зафіксували пошкодження у трьох районах, але влада запевняє, що прямих влучань не було.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Прямих влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння ворожих цілей загинуло дві людини. Батько та чотирирічний син.



Ще три людини доставлені до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні"

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Деталі: Влада уточнила травми людей. У чоловіка 1978 р.н. перелом ліктьової кістки, у жінки 1973 р.н. – садна тіла, забій зап’ястка та кисті, а дитина 2011 р.н. має струс мозку, травму хребта.

Дослівно: "Наслідки атаки наразі фіксуються в трьох районах області. Вже відомо про повне знищення двох приватних будинків та пошкодження різного ступеня ще 22.

Пошкоджено 9 автомобілів. Крім того, в одному із населених пунктів зафіксовано пошкодження купола церкви".

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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомляв, що росіяни по області застосували північнокорейську ракету.

Тим часом Повітряні сили не звітували про збиття таких ракет цієї ночі. Усього росіяни вдарили чотирма балістичними KN-23.

Унаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і дитина.