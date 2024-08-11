КОВА про нічну атаку росіян: прямих влучань не було, є руйнування у трьох районах
У Київській області через російський нічний удар зафіксували пошкодження у трьох районах, але влада запевняє, що прямих влучань не було.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "Прямих влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння ворожих цілей загинуло дві людини. Батько та чотирирічний син.
Ще три людини доставлені до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні"
Деталі: Влада уточнила травми людей. У чоловіка 1978 р.н. перелом ліктьової кістки, у жінки 1973 р.н. – садна тіла, забій зап’ястка та кисті, а дитина 2011 р.н. має струс мозку, травму хребта.
Дослівно: "Наслідки атаки наразі фіксуються в трьох районах області. Вже відомо про повне знищення двох приватних будинків та пошкодження різного ступеня ще 22.
Пошкоджено 9 автомобілів. Крім того, в одному із населених пунктів зафіксовано пошкодження купола церкви".
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомляв, що росіяни по області застосували північнокорейську ракету.
Тим часом Повітряні сили не звітували про збиття таких ракет цієї ночі. Усього росіяни вдарили чотирма балістичними KN-23.
Унаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і дитина.