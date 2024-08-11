Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

КОВА про нічну атаку росіян: прямих влучань не було, є руйнування у трьох районах

Роман ПетренкоНеділя, 11 серпня 2024, 15:54
КОВА про нічну атаку росіян: прямих влучань не було, є руйнування у трьох районах
фото: прокуратура

У Київській області через російський нічний удар зафіксували пошкодження у трьох районах, але влада запевняє, що прямих влучань не було.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Прямих влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння ворожих цілей загинуло дві людини. Батько та чотирирічний син.

Ще три людини доставлені до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні"

Реклама:

Деталі: Влада уточнила травми людей. У чоловіка 1978 р.н. перелом ліктьової кістки, у жінки 1973 р.н. – садна тіла, забій зап’ястка та кисті, а дитина 2011 р.н. має струс мозку, травму хребта.

Дослівно: "Наслідки атаки наразі фіксуються в трьох районах області. Вже відомо про повне знищення двох приватних будинків та пошкодження різного ступеня ще 22.

Пошкоджено 9 автомобілів. Крім того, в одному із населених пунктів зафіксовано пошкодження купола церкви".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомляв, що росіяни по області застосували північнокорейську ракету.

Тим часом Повітряні сили не звітували про збиття таких ракет цієї ночі. Усього росіяни вдарили чотирма балістичними KN-23

Унаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і дитина.

Київська областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
Київська область
На Київщині через ракетну атаку ворога загинув чоловік і його 4-річний син
У Київській області ППО працювало по безпілотниках
На Київщині через детонацію боєприпасу загинув чоловік, поранено дитину
Останні новини
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
08:48
фотоУ Лейпцигу загорілось оглядове колесо: десятки постраждалих
08:33
Трамп заявив, що має кращий за Гарріс зовнішній вигляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: